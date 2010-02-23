Научный реферат (педагогика, французкий язык)

$250
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Закрыт2 заявки126 просмотров

Требуется лингвист, знающий методику педагогики, французский язык и, желательно, понимающий стиль юридического языка.

Необходимо писать текст научного стиля.

15 лет назад
CTV
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17 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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