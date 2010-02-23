Курсовая работа по автоматизации делопроизводства Тема и все рекомендации в приложении Объем 40-45 страниц основного текста, без списка литературы и приложении. Введение, заключение, список литературы ...
Диплом География
Курс: 5
Предмет: география
Вид работы: диплом
Объем: от 70
Тема работы / Вариант: Природно-Ресурсный потенциал республики Саха(Якутия)
Дополнительно: методички нет, ориентируемся по плану, который будет утверждаться у научного.
Сроки сдачи:
План на утверждение: 1 марта
Готовая работа: 1 апреля
Сдача по главам, график будет позже
Стоимость: ждем от вас
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