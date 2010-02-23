Диплом География

Курс: 5

Предмет: география

Вид работы: диплом

Объем: от 70

Тема работы / Вариант: Природно-Ресурсный потенциал республики Саха(Якутия)

Дополнительно: методички нет, ориентируемся по плану, который будет утверждаться у научного.

Сроки сдачи:

План на утверждение: 1 марта

Готовая работа: 1 апреля

Сдача по главам, график будет позже

Стоимость: ждем от вас