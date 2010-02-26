Диплом.(есть первая глава)

$500
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Закрыт1 заявка205 просмотров

Вид работы: Дипломная работа

Дисциплина работы: Прикладная геодезия

Тема работы: Инжинерно-геодезические работы при строительстве линейных сооружений в районе Ванкорского месторождения

Объем работы: 100 стр

Особые требования: Пишем план. Для написания прилогается метдические указания, полная информация по месторождению. пример диплома. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕМ СРОКИ

Срок всей работы в целом: 26.02.10

готова первая глава

15 лет назад
studentNA5
Любовь 
62 года
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
2 отзыва

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