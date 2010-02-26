Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Текущий исполнитель испарился. Укажите свои сроки.
Диплом.(есть первая глава)
Вид работы: Дипломная работа
Дисциплина работы: Прикладная геодезия
Тема работы: Инжинерно-геодезические работы при строительстве линейных сооружений в районе Ванкорского месторождения
Объем работы: 100 стр
Особые требования: Пишем план. Для написания прилогается метдические указания, полная информация по месторождению. пример диплома. ОБЯЗАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЕМ СРОКИ
Срок всей работы в целом: 26.02.10
готова первая глава
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