Вид роботи: курсова робота Тема: Наукова організація праці менеджера Коли здати: 26.02. 12.00 З практикою Мова: українська Сторінок: від 30 Написати планпротягом дня з моменту затвердження виконавцем ...
Диплом по геодезическим работам
Необходимо написать дипломную работу по геодезии.
Темы работ, а также межевой план, схему к нему, акт согласования вышлю откликнувшимся.
Срок написания до 5.03.10
Стоимость 9000 руб.
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