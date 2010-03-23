maishewa-n

Проводим набор копирайтеров для работы на постоянной основе. Заказы есть всегда, объемы растут с каждым днем. Готовы работать с новичками и всему обучить. Оплата на вебмани.
Наталья Маишева maishewa-nmaishewa-n
На протяжении 5 лет занимаюсь написанием контрольных работ, курсовых, дипломных, контрольных, рефератов.
- $50Копирайтинг73 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется оперативная доработка торговой интернет-площадки. Наполнение уже имеющегося сайта функционалом, доработка дизайна. необходимо перенести сайт на популярную цмс с удобной админкой, например,джумлу. ТЗ вышлю по запросу. Прошу писать адекватную цену, бюджет ограничен. Нужны опытные специалисты, ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $35
Написать курс. работу по менеджменту. Срок 19 мартаЗавершен13 лет назад
- $100
Необходимо выполнить курсовую: анализ производительности труда работников Теория+практика (задание для практики вышлю откликнувшимся) Срок 1 неделяРефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Необходимо написать курсовую: технико-экономический проект развития передающего радиоцентра. Методичку вышлю откликнувшимся Срок выполнения - неделяРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Написать реферат: марксистское направление в социологии Объем 16-20 стр. Срок сдачи 10 января до 19:00 по Москве Стоимость 300 руб.Закрыт13 лет назад
- $50
Нужно написать реферат по аудиту. Аудит счетов и переводов в пути. План есть Объем 17-20 листов. Срок сдачи 10 января до 19:00 по Москве Стоимость 300 руб.Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно написать диплом по финансовым методам управления затратами. Первая глава есть, ее нужно отшлифовать. По второй есть наметки, третью писать с нуля. Отчетность по предприятию будет Стоимость ваша. Срок вашЗакрыт13 лет назад
Для долговременного сотрудничества требуются авторы студ. работ, способные писать контрольные, рефераты, курсовые, дипломные, диссертационные работы. Нам нужны специалисты в разных областях. Во вложении условия сотрудничества, требования к работам и анкета, котору нужно заполнить и выслать ее на ...Рефераты, Курсовые и Дипломы25 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать оригинальный ролик и буклет или баннер для компании Время ролика 20-30 сек. Программа в которой делается ролик : 3D-MAX или COMBAHION Стоимость ваша. Срок ваш3D-графика12 заявокЗакрыт14 лет назад
Тема:Технололгия выполнения сложных отделочных работ при окрашивании ,оклеивании ,и ремонте поверхностей. Стоимость ваша. Срок 23.04.10 г.Закрыт14 лет назад
Срочно требуется написать главу диплома по финансовому менеджменту! рок 2 дня. Стоимость 1500 руб. Оригинальность не менее 70%%Закрыт14 лет назад
Курсовая по теории и методике преподавания английского языка. Есть утвержденный план, по которому нужно написать работу. Цена ваша. Срок сдачи 11.04.10 до 20:00 по МосквеЗакрыт14 лет назад
- $50
Нужно написать практику к курсовой по экологии. Задание во вложении. Цена ваша, срок до 11.04.10Завершен14 лет назад
- $50
Нужно написать курсовую по политологии. Объем 25 стр. Тему и требования пришлю откликнувшимся. Стоимость 900 руб. Срок сдачи 8:00 по Москве 1 апреля 2010 г. Указывайте электронкуРефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт14 лет назад
Для долговременного и постоянного сотрудничества требуются авторы с высшим юридическим образованием. Ознакомьтесь с условиями и заполните анкету. Анкету отправляйте на [email protected]Рефераты, Курсовые и Дипломы23 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужно написать практич.часть дипломной работы: глаголы ....... во французском языке, написанная на англ.яз. Теория есть, план утвержденный есть. Стоимость и срок ваши Подробности при перепискеЗакрыт14 лет назад
Написать курсовую по учетной политике для целей налогообложения. Объем 30-35 листов Срок сдачи 25.03 до 14:00 по Москве Стоимость 700 руб.Закрыт14 лет назад
Нужно написать курсовую по налоговому контроля в кредитной сфере. Срок сдачи 26 марта до 12:00 по Москве Объем 30листов,введение,3главы,заключение,список литературы. Стоимость 700 рубЗакрыт14 лет назад
Курсовая: Формирование налогового учета в РФ, теория+практика (задание на практику во вложении HPIM3738. Стоимость 800 руб. Срок 17.03.10Закрыт14 лет назад