maishewa-n

Наталья Маишева maishewa-n

 
41 годРоссия/Барнаул
15 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад

На протяжении 5 лет занимаюсь написанием контрольных работ, курсовых, дипломных, контрольных, рефератов.

Отзывы фрилансеров
margarita_kostis
Маргарита 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$17
10 баллов
9 лет назад
Рефераты
Работодатель на высшем уровне. Рекомендую
Обращаюсь к Маргарите не первый раз, как всегда все выполнено на отлично!!!! Высокая оригинальность, работы выполнены раньше срока, а главное - качественно! Всегда на связи! Рекомендую всем заказчикам!!! Продолжаем сотрудничать.
Ответный отзыв
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$24
10 баллов
10 лет назад
Курсовая по теории управления
Сотрудничество оставило только приятные впечатления! Наталья, спасибо за заказ!
Работаю с Алиной не в первый раз и всегда оставалась довольна ее работой! В этот раз она тоже прекрасно справилась с заданием! Быстро написала хорошую курсовую. Продолжаю сотрудничество и рекомендую всем!
Ответный отзыв
professor1978
Ольга 
45 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад
$35
10 баллов
13 лет назад
Приватный проект для Фанасковой Ольги
Наталью могу порекомендовать как ответственного платежеспособного заказчика, который не первый год работает в этом бизнесе и имеет отличную репутацию. Поэтому за судьбу своего заказа при сотрудничестве с Натальей можно не беспокоиться. +10 баллов!!!
Работаю с Ольгой уже не в первый раз. Качеством ее работ остаюсь всегда довольна. Спасибо за ответственное отношение к делу!!!!!!!! У нас так мало профессионалов, но Ольга ПРОФИ!
Ответный отзыв
Gelb
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
9 лет назад
$27
10 баллов
14 лет назад
Приватный проект для Тимохина Владимира
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Срок для написания был маленький, но Владимир написал хорошую работу по юриспруденции. Планирую сотрудничать с ним и дальше. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
margarita_kostis
Маргарита 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$115
10 баллов
14 лет назад
2 и 3 глава диплома
Прекрасный заказчик, сотрудничаем с Натальей уже год! Рекомендую всем! Только положительные рекомендации!
Маргарита отличный исполнитель!!!! Она всегда берется только за то, что может сделать, поэтому результатом я всегда остаюсь довольна. Она очень ответственный человек, который не срывает сроки и всегда находится на связи. Работать с ней одно удовольствие!!! Я очень рада, что сотрудничаю с Маргаритой. Спасибо Вам за все!
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