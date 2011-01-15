Проект развития передающего радиоцентра

$100
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Закрытнет заявок88 просмотров

Необходимо написать курсовую: технико-экономический проект развития передающего радиоцентра.

Методичку вышлю откликнувшимся

Срок выполнения - неделя

14 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров