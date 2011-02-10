Дипломная Теория организации и систем управления

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Предмет: Теория организации и систем управления

Тема или краткое описание работы: Современные проблемы упр персоналом организации, анализ и пути их решения

Количество страниц: 70

Срoк : 2 недели

Вид работы: Дипломная

Tип работы: Теоретическая с практикой

Дополнительные требования: Нужен план. Есть методика к написанию диплома: http://www.mgpu.ru/news.php?news=3608 УП-5курс-методика 3) Практическую часть желательно привязать к определенной организации.

14 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
42 года
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад
$170
30 дней
Очередной успешный проект с Ольгой. Спасибо!
Как и раньше - все просто замечательно! ТЗ, общение, своевременная оплата - все на высоком уровне. Мои рекомендации и очередные 10 баллов Владимиру!

Заявки фрилансеров

professor1978
Ольга 
46 лет
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
14 лет назад