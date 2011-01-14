Диплом по финансам и кредит

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Закрыт3 заявки153 просмотра

Тема - анализ финансовой деятельности предприятия.

писать на примере частного детского сада

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$150
10 дней

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад