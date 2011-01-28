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Завершен3 заявки209 просмотров

Предмет:Экономическая оценка инвестиций

1 теорит. вопрос и 1 практич.задание

Тема 11. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы и содержание.

Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение и структура. Функции и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Основные разделы бизнес-плана, их содержание и анализ. Финансовый раздел бизнес-плана и его основные показатели.

20 стр

работа нужна к 01.02.2011

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14 лет назад
svetik22-79
Светлана 
44 года
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад
$30
14 дней
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Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
14 лет назад