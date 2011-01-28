Курс 5 электрический системы и сети,переходные процессы Расчетное задание Требования: см. вложение
Реферат
Предмет:Экономическая оценка инвестиций
1 теорит. вопрос и 1 практич.задание
Тема 11. Бизнес-план инвестиционного проекта, его основные разделы и содержание.
Понятие бизнес-плана инвестиционного проекта, его назначение и структура. Функции и задачи бизнес-плана инвестиционного проекта. Основные разделы бизнес-плана, их содержание и анализ. Финансовый раздел бизнес-плана и его основные показатели.
20 стр
работа нужна к 01.02.2011
методичку скину нк почту
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