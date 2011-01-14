Диплом экономика

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Закрыт2 заявки114 просмотров

Тема: Разработка мероприятий по обеспечению финансовой устойчивости на примере ОАО «Квадра – генерирующая компания» Филиал ОАО «Квадра» - «Тульская региональная генерация» ПП «Алексинская ТЭЦ»

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

Выбранный исполнитель

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад
$200
10 дней

Заявки фрилансеров

elo44ka
38 лет
14 лет в сервисе
Была
10 лет назад
14 лет назад