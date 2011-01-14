Мини-реферат - английский

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Закрыт1 заявка186 просмотров

Какие стилистические функции выполняют синонимы в прозе Хемингуэя?

10 стр. конкретно по сути.

Выводы, введение не нужны.

Обязательно английские примеры.

Объяснения примеров на русском.

14 лет назад
vseznajka
Марина 
40 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

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