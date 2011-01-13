Реферат Экономическая зффективн. основных фондов

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Тема: Экономическая эффективность основных фондов.

Объем 10 стр.

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14 лет назад
alisa757
Любовь 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
14 лет назад

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Нет заявок фрилансеров