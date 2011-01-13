Реферат по бухучету и аудиту

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Закрыт3 заявки212 просмотров

Реферат по бухучету и аудиту. Тема "Принципы бухучета".

ПЛАН:

1. Содержание

2. Аналитическая часть

3. Литература.

Всего 22 листа с проводками.

Срок - неделя.

14 лет назад
zakaz_rabot987
Татьяна 
41 год
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
56 отзывов(-3)

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Нет заявок фрилансеров