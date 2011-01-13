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Реферат по бухучету и аудиту
Реферат по бухучету и аудиту. Тема "Принципы бухучета".
ПЛАН:
1. Содержание
2. Аналитическая часть
3. Литература.
Всего 22 листа с проводками.
Срок - неделя.
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