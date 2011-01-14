Тема:полномочия органов местного самоуправления находкинского городского округа в развитии экономической сферы
Реферат по психологии
В реферате должен быть конспект - сценарий лекции ( на любую тему из любой психологии), начинаем с учебно методического комплекса. Какие методы обучения , какие цели и задачи будем ставить в лекции.
по объему - у нас об этом ни чего не сказано, до 19.01.- край, получается лекция в сжатом виде примерно на 10 мин рассказа.
Сама лекция - 5-6 стр.
К лекции нужен сценарий.
Какой учебник, какие вопросы - план по пунктам, методы, цели, задачи.
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