Предмет: Гражданское право Тема или краткое описание работы: Правовой статус руководителя организации Количество страниц: 55 Срoк сдачи: 17.01.2011 Вид работы: Дипломная срочно требуется план. готовая дипломная работа нужна к понедельнику.
Курсовая информационно-измерительные системы
Вуз : МГОУ
Предмет : Информационно-измерительные системы
Тип работы : курсовая работа
Тема работы : Информационно-измерительная система с расширенным диапазоном температур
Количество страниц : 30-50
Практическая часть : нужна
Срок выполнения : 1,5 недели
Комментарии : Содержание работы: Введение; Аналитический обзор литературных источников; Разработка и описание структурной схемы ИИС; Разработка и описание функциональной схемы ИИС; Разработка и описание принципиальной схемы ИИС; Расчет метрологической надежности ИИС; Заключение; Список литературы; Приложение: Схема эл. структурная ИИС; Схема эл. функциональная ИИС; Схема эл. принципиальная ИИС; Перечень элементов. Технические данные: Диапазоны измерения температуры: 1)от0 до 300 С, 2) от 301 до 600 С, 3) от 601 до1100 С. Погрешность измерения: на первом диапазоне 0,1; на втором диапазоне 0,25; на третьем диапазоне 0,5. Все схемы чертить в autoCADe по ГОСТу. Все элементы для принципиальной схемы должны быть российские а не зарубежные. Измерительный преобразователь должен быть на основе термопары ТХА
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