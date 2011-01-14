Курсовая информационно-измерительные системы

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Предмет : Информационно-измерительные системы

Тип работы : курсовая работа

Тема работы : Информационно-измерительная система с расширенным диапазоном температур

Количество страниц : 30-50

Практическая часть : нужна

Срок выполнения : 1,5 недели

Комментарии : Содержание работы: Введение; Аналитический обзор литературных источников; Разработка и описание структурной схемы ИИС; Разработка и описание функциональной схемы ИИС; Разработка и описание принципиальной схемы ИИС; Расчет метрологической надежности ИИС; Заключение; Список литературы; Приложение: Схема эл. структурная ИИС; Схема эл. функциональная ИИС; Схема эл. принципиальная ИИС; Перечень элементов. Технические данные: Диапазоны измерения температуры: 1)от0 до 300 С, 2) от 301 до 600 С, 3) от 601 до1100 С. Погрешность измерения: на первом диапазоне 0,1; на втором диапазоне 0,25; на третьем диапазоне 0,5. Все схемы чертить в autoCADe по ГОСТу. Все элементы для принципиальной схемы должны быть российские а не зарубежные. Измерительный преобразователь должен быть на основе термопары ТХА