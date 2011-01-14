Курсовая по муниципальному управлению

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Закрыт6 заявок152 просмотра

Тема:полномочия органов местного самоуправления находкинского городского округа в развитии экономической сферы

14 лет назад
NATALIAkr
Наталия 
47 лет
15 лет в сервисе
Была
13 лет назад
4 отзыва

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Нет заявок фрилансеров