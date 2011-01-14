Доработка дипломной по педагогике

План примерно такой:

Глава 1. Теоретические основы формирования экономической культуры школьников и игровой деятельности.

1.1. Понятие "экономическая культура"

1.2. Экономические игры: понятие и виды

Глава 2. Формирование экономической культуры школьников посредством игр

2.1. Разработка уроков-игр в целях формирования экономической культуры школьников

2.2. Педагогический эксперимент и его анализ, рекомендации.

Я нашла несколько курсовых работ по данной тематике. Но нет ничего о том, как определить уровень сформированности экономической культуры.

В педагогическом эксперименте возможно использование теста для определения уровня сформированности экономической культуры, и по завершению эксперимента опять тестирование, чтобы определить влияет и как влияет игра на формирование экономической культуры.