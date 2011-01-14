Курс 5 электрический системы и сети,переходные процессы Расчетное задание Требования: см. вложение
Доделать диплом
Привет! диплом написан на половину. не хватает 4 пунктов, а именно:
1) анализ деятельности компании (любой страховой компании росно ингосстрах югория)
на страховом рынке россии(2010 год).
2) анализ отраслевой структуры и динамики
развития страхового рынка (2010 год)
3)особенности страхового рынка России
4) управление страховой деятельностью страховой организации.
ну вот собственно нужна информация по этим вопросам. актуальность-главный критерий. опалата 3000 за все сразу или по 500 руб за вопрос
ест вопросы пишите на почту [email protected]
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