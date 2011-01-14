Доделать диплом

Привет! диплом написан на половину. не хватает 4 пунктов, а именно:

1) анализ деятельности компании (любой страховой компании росно ингосстрах югория)

на страховом рынке россии(2010 год).

2) анализ отраслевой структуры и динамики

развития страхового рынка (2010 год)

3)особенности страхового рынка России

4) управление страховой деятельностью страховой организации.

ну вот собственно нужна информация по этим вопросам. актуальность-главный критерий. опалата 3000 за все сразу или по 500 руб за вопрос

ест вопросы пишите на почту [email protected]