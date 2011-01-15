Курс 5 электрический системы и сети,переходные процессы Расчетное задание Требования: см. вложение
Реферат Анализ инвестиционо-строительных проектов
Требуется выполнить реферат по дисциплине:
"Инвестиционо-строительные проекты."
Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный.
Желательно небольшой магазин, торговая площадка и т.д.
(рассмотрим Ваши предложения)
Требований особых нет, с учетом следующего:
1. Реферат пишется по объекту в Сахалинской области (либо на реальном аналоге, который можно переделать, т.е. на распространенном объекте – как пример уже указывали на магазин)
2. Реферат должен содержать след-ю информацию
1. Наименование и назначение
2. Показатели ( эксплутационные, технические, технико-экономические (стоимость, трудозатараты)
3. Объем инвестиций.
4. Сроки реализации
5. Цели и задачи.
6. Окружение проекта. особенности проекта в связи с климатическими и иными условиями
7. Структура управления проектом ( заказчик,застройщик, инвестор, ген.подрядчик, суб.подрядчик,администрация и т.д
8. Классификация
9. Технологические и организационные аспекты.
- график строительства и выделения средств
- сметную и иную документацию – желательно.
Требования к работе не строгие (объем всего 6-8 стр.), однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).
Срок – 4-5 дней.
Оцените по стоимости
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