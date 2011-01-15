Реферат Анализ инвестиционо-строительных проектов

Требуется выполнить реферат по дисциплине:

"Инвестиционо-строительные проекты."

Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный.

Желательно небольшой магазин, торговая площадка и т.д.

(рассмотрим Ваши предложения)

Требований особых нет, с учетом следующего:

1. Реферат пишется по объекту в Сахалинской области (либо на реальном аналоге, который можно переделать, т.е. на распространенном объекте – как пример уже указывали на магазин)

2. Реферат должен содержать след-ю информацию

1. Наименование и назначение

2. Показатели ( эксплутационные, технические, технико-экономические (стоимость, трудозатараты)

3. Объем инвестиций.

4. Сроки реализации

5. Цели и задачи.

6. Окружение проекта. особенности проекта в связи с климатическими и иными условиями

7. Структура управления проектом ( заказчик,застройщик, инвестор, ген.подрядчик, суб.подрядчик,администрация и т.д

8. Классификация

9. Технологические и организационные аспекты.

- график строительства и выделения средств

- сметную и иную документацию – желательно.

Требования к работе не строгие (объем всего 6-8 стр.), однако, просьба отвечать в проекте людей, знакомых со строительством и с техническими специальностями (в первую очередь ПГС).

Срок – 4-5 дней.

Оцените по стоимости