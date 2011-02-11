Курс 5 электрический системы и сети,переходные процессы Расчетное задание Требования: см. вложение
Приватный проект для irina-igonova
Тема: "Организовать передачу по протоколу ModBus."
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