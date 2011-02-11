Приватный проект для irina-igonova

$133
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Завершен1 заявка194 просмотра

Тема: "Организовать передачу по протоколу ModBus."

Подробности в архиве.

14 лет назад
MVK
44 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

irina-igonova
Ирина 
51 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад
$134
5 дней
Всё отлично. Сопровождение работы до защиты. Рекомендую!
Всё хорошо. надеюсь на дальнейшее сотрудничество

Заявки фрилансеров

irina-igonova
Ирина 
51 год
14 лет в сервисе
Была
6 лет назад
14 лет назад