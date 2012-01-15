irina-igonova

Ирина irina-igonova

 
51 год
14 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад

Заинтересована в работе следующего направления:

— Курсовые и дипломные работы технической направленности

Схемотехника, микроэлектроника, электронная техника

Разработка печатных плат, автоматика

— Технические тексты

— Разработка прикладного ПО, ПО для микроконтроллеров

— Системные решения

Принимаю оплату

Яндекс.Деньги - 41001802202759

WMZ

Портфолио: http://www.weblancer.net/users/irina-igonova/portfolio/

  • Рисунки двух приборов

    В приложении образцы. Всего необходимо нарисовать порядка 3-4 рисунков каждого прибора. Для логгера взять за образец рисунок логгер3, но поменять цвет, детали Для анализатора - анализатор1, но экранчик побольше, в качестве ...

    Иллюстрации и Рисунки2 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Продающие тексты для рекламного агенства

    $50

    Нужно написать 8 статей объёмом 1500 — 2000 символов, адресованных банкам, автосалонам, агентствам недвижимости, кафе, службам такси, интернет-провайдерам, магазинам бытовой техники, турфирмам Цена 1$ за 1000 знаков. В ...

    Копирайтинг9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Анимационный ролик

    $100

    Здравствуйте Необходимо сделать промо ролик Что-то наподобии такого: http://www.youtube.com/watch?v=W8fJyzBUtk8 20 секунд общая длительность , длительность анимационных сцен порядка 10 секунд ...

    Анимация13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Проект системы диспетчеризации

    по разделу Вентиляция и кондиционирование оставляйте предложения по цене на проектирование и оборудованию, на котором предполагаете делать систему

    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад