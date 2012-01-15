irina-igonova

В приложении образцы. Всего необходимо нарисовать порядка 3-4 рисунков каждого прибора. Для логгера взять за образец рисунок логгер3, но поменять цвет, детали Для анализатора - анализатор1, но экранчик побольше, в качестве ...
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Яндекс.Деньги - 41001802202759
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по разделу Вентиляция и кондиционирование оставляйте предложения по цене на проектирование и оборудованию, на котором предполагаете делать системуКопирайтинг1 заявкаЗакрыт13 лет назад