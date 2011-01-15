Требуется выполнить реферат по дисциплине: "Инвестиционо-строительные проекты." Тема работы: "Анализ инвестиционо-строительных проектов на примере строительства в Сахалинской области." Объект выбирается не сложный. ...
Курсовая работа С++
Алгopитм шeлла.
Написать его на с++(можно взять поидее с любой ссылки в гугле), переписать под MPI. Сравнить время работы от 1 процессора на 1 компьютере(простой алгоритм с++) до всех процессоров на 2-х компьютерах(MPI программа)(как будет варьироваться время на выполнение этой задачи)
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