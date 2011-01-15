Диплом по праву

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Закрыт11 заявок252 просмотра

Предмет: Право

Вид работы: Дипломная работа

Тема: Правовое регулирование алиментных отношений между родителями и детьми

Объём работы: 75-85 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок: 20-30 дней

14 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад
$140
14 дней
Оплата произведена в полном объеме и в оговоренные ранее сроки. За это 10 баллов

Заявки фрилансеров

Ognik
Олег 
50 лет
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
14 лет назад