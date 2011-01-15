Вентиляция и кондиционирование

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Закрыт2 заявки155 просмотров

Срочно нужно выполнить расчетную работу по вентиляции и концидионированию. Работа состоит из 4 заданий.

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Срок 17.01

14 лет назад
Witch132
Юлия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
9 отзывов

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Нет заявок фрилансеров