Курсовая по экономике 3322

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Завершен1 заявка119 просмотров

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14 лет назад
sussy
Агата 
36 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад
$40
2 дня
Точно в срок, четко по требованиям. Рекомендую.
Четко поставленное задание. Доброжелательное отношение. Оплата - гораздо раньше оговоренного срока. Спасибо за сотрудничество.

Заявки фрилансеров

olenusyk
Елена 
45 лет
14 лет в сервисе
Была
13 лет назад
13 отзывов(-1)
14 лет назад