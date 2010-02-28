Gelb

Владимир Gelb

 
37 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Образование.

Выпускник Брянского филиала Московского психолого-социального института.

Работа.

Являюсь сотрудником юридической консультации "Правовая безопасность".

Являюсь аспирантом Брянского государственного университета.

Работы на заказ пишу 3 года.

Основная специализация :Юриспруденция(все отрасли).

Дополнительная специализация :Психология и философия.

Помимо этого выполняю работы по: истории,экономике,программированию.

Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио.

Отзывы заказчиков

maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$27
10 баллов
15 лет назад
Приватный проект для Тимохина Владимира
Срок для написания был маленький, но Владимир написал хорошую работу по юриспруденции. Планирую сотрудничать с ним и дальше. Рекомендую всем.
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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