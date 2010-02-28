Образование.
Выпускник Брянского филиала Московского психолого-социального института.
Работа.
Являюсь сотрудником юридической консультации "Правовая безопасность".
Являюсь аспирантом Брянского государственного университета.
Работы на заказ пишу 3 года.
Основная специализация :Юриспруденция(все отрасли).
Дополнительная специализация :Психология и философия.
Помимо этого выполняю работы по: истории,экономике,программированию.
Примеры моих работ можно посмотреть в портфолио.
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Портфолио
- Представительные органы государственной власти.1139 просмотров
- Правовое регулирование выплат пособий по нетрудост854 просмотра
- Социальная защита семьи.1710 просмотров
- Правовое регулирование обеспечения семьи.1225 просмотров
- Российский федерализм343 просмотра
Отзывы заказчиков
$27
10 баллов
15 лет назад
Срок для написания был маленький, но Владимир написал хорошую работу по юриспруденции. Планирую сотрудничать с ним и дальше. Рекомендую всем.
Ответный отзыв
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.