Приватный проект для Тимохина Владимира

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Завершен1 заявка104 просмотра

Необходимо выполнить курсовую по юриспруденции(практика).

Требования стандартные

Срок 1 день.

15 лет назад
maishewa-n
Наталья 
43 года
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Выбранный исполнитель

Gelb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$27
1 день
Срок для написания был маленький, но Владимир написал хорошую работу по юриспруденции. Планирую сотрудничать с ним и дальше. Рекомендую всем.
Сотрудничество с Натальей оставило у меня только положительные эмоции. Ответственный и очень приятный человек. Очень надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

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Gelb
37 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад