Нужен диплом + программа

$250
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Закрыт2 заявки233 просмотра

Потрібна дипломна+скласти програму. В прикріпленому файлі завдання. Якісь незрозумілі питання - пишіть.

15 лет назад
valik1984
Валентин 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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