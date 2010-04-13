Курсовой проект по социологии Материалы будут высланы специалисту на почту. Все пояснения по работе сделать подробно и логично, сделать выводы по каждой главе. Срок до 03.03.2011 ...
Диплом по бухучету
Дипломная работа на тему: Учет поступления и реализации продукции в торговле
Специальность:"Бухгалтерский учет,анализ и аудит".
Компания занимается непосредственно торговлей(купли-продажей). Она реализует опорно-уплотнительные элементы для гидро, пневмо систем. Подробнее можете узнать на сайте: www.elcont.ru
Компания сотрудничает с Беллорусией.
Работу с Белоруссией распишу кого заинтересует работа!!!
Вышлю также бухгалтерский балланс.
Требования:
- работа должна состоять из трех глав в каждой главе должно быть по 3 под главы
- в теоретическую часть были включены особенности расчетов с Белоруссией,которые непосредственно касаются темы
- в 3 главе должны быть задействованы аудиторские расчеты
- объем не менее 65 - 70 стр.
- оригинальность строго не менее 85%
- в работе обязательно сноски
- в ведении актуальность работы, задачи, цели, объект, предмет исследования
Оплата работы после ее выполнения.
Срок выполнеия 15.03.2010
Жду предложений по цене!!!
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