Диплом по бухучету

Дипломная работа на тему: Учет поступления и реализации продукции в торговле

Специальность:"Бухгалтерский учет,анализ и аудит".

Компания занимается непосредственно торговлей(купли-продажей). Она реализует опорно-уплотнительные элементы для гидро, пневмо систем. Подробнее можете узнать на сайте: www.elcont.ru

Компания сотрудничает с Беллорусией.

Работу с Белоруссией распишу кого заинтересует работа!!!

Вышлю также бухгалтерский балланс.

Требования:

- работа должна состоять из трех глав в каждой главе должно быть по 3 под главы

- в теоретическую часть были включены особенности расчетов с Белоруссией,которые непосредственно касаются темы

- в 3 главе должны быть задействованы аудиторские расчеты

- объем не менее 65 - 70 стр.

- оригинальность строго не менее 85%

- в работе обязательно сноски

- в ведении актуальность работы, задачи, цели, объект, предмет исследования

Оплата работы после ее выполнения.

Срок выполнеия 15.03.2010

Жду предложений по цене!!!