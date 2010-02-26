Диплом: Правила и практика борьбы с картелем в США

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Тип работы: Диплом

Предмет: Конкурентное право

Тема работы: Правила и практика борьбы с картелем в США

Объем работы: 70 страниц

Первичные направления работы:

1. Ссылки на материальные законодательства США по антимонополии (Sherman akt, Clayton akt, подзаконные акты и т.д.) и обоснование незаконности картеля;

2. Процессуальные правила расследования картеля:

1) Обзор антикартельных правоохранительных мер в США;

2) Работа с правоохранительными органами и судьями;

3) Сбор доказательств и средства ведения следствия;

4) Международное сотрудничество;

5) Правило самодостаточности (per se);

6) Ордер на обыск;

7) Запись с согласия заинтересованного лица;

8) Прослушивание;

9) Информаторы;

10) Иммунитет;

11) Допросы вне помещений следственных органов;

3. Необходимо делать ссылки на соответствующую серьезную литературу и указать источники (СИЛ);

4. Одну главу нужно посвятить порядку применения программы Liniency (снисхождения).

15 лет назад
kozavr
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12 лет назад
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