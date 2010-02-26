Необходимо внести в реферат по теме "Педагогические идеи и взгляды Н.Г. Чернышевского" информацию (15 страниц уже имеется), а именно: составить план, дополнить введение, заключение, основную часть, изменить структуру (оставить только 3-4 вопроса, не больше), дополнить ...
Диплом: Правила и практика борьбы с картелем в США
Заказ 3328-DIP
Тип работы: Диплом
Предмет: Конкурентное право
Тема работы: Правила и практика борьбы с картелем в США
Объем работы: 70 страниц
Первичные направления работы:
1. Ссылки на материальные законодательства США по антимонополии (Sherman akt, Clayton akt, подзаконные акты и т.д.) и обоснование незаконности картеля;
2. Процессуальные правила расследования картеля:
1) Обзор антикартельных правоохранительных мер в США;
2) Работа с правоохранительными органами и судьями;
3) Сбор доказательств и средства ведения следствия;
4) Международное сотрудничество;
5) Правило самодостаточности (per se);
6) Ордер на обыск;
7) Запись с согласия заинтересованного лица;
8) Прослушивание;
9) Информаторы;
10) Иммунитет;
11) Допросы вне помещений следственных органов;
3. Необходимо делать ссылки на соответствующую серьезную литературу и указать источники (СИЛ);
4. Одну главу нужно посвятить порядку применения программы Liniency (снисхождения).
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