Курсовая экономика предприятия (строительство)

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Закрытнет заявок131 просмотр

Объем работы35листов

Методичка в файле вариант 19

срок 28,02 до 10 утра мск

в работе должны бвть графики итд

Оформление строго по методичке

Пишите только в проекте

15 лет назад
draheva57
Надежда 
68 лет
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
53 отзыва(-5)

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Нет заявок фрилансеров