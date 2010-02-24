Курсовая по эконом. теории

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Закрыт14 заявок297 просмотров

Требования в прикрепленном файле.

Укажите, пожалуйста, цену.

Предложения только в проект.

Срок 12 (край 13) марта. Текущий исполнитель отказался от выполнения работы.

15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
$23
2 дня
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы

Заявки фрилансеров

MarryVar
Мария 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
15 лет назад
ТОП-5
Рефераты, Курсовые и Дипломы