Написание дипломных по ПГС

Требуется выпускник специальности ПГС для удаленной работы над дипломными и курсовыми проектами по соответствующей специальности. Пример работы, подлежащей выполнению, во вложении (ее бюджет - около 300$).

Обязательные требования:

1. Умение работать быстро

2. Знание нормативной документации, методик и т.п., применяемых в современном строительстве

3. Ответственность