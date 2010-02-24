Написание дипломных по ПГС

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Закрыт1 заявка156 просмотров

Требуется выпускник специальности ПГС для удаленной работы над дипломными и курсовыми проектами по соответствующей специальности. Пример работы, подлежащей выполнению, во вложении (ее бюджет - около 300$).

Обязательные требования:

1. Умение работать быстро

2. Знание нормативной документации, методик и т.п., применяемых в современном строительстве

3. Ответственность

15 лет назад
qwerty1986
Павел 
43 года
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов

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