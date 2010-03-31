Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу). Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой ...
Диплом по праву
Предмет: Семейное право
Вид работы: Диплом
Тема: ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ
Объём работы: Общий объем не должен превышать 10000-11000 слов,исключая пробелы,рисунки,схемы и приложения (50 страниц шрифтом Times new roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5)
Антиплагиат: от 85%
Срок сдачи: 25 марта
Стоимость: (укажите свою)
план работы: необходимо предоставить
срок предоставления плана работы: 2 календарных дня
оплата: электронные системы, Яндекс-деньги, по частям по сданным главам.
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