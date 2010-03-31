Диплом по праву

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Завершен1 заявка91 просмотр

Предмет: Семейное право

Вид работы: Диплом

Тема: ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ СУПРУГОВ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ РФ

Объём работы: Общий объем не должен превышать 10000-11000 слов,исключая пробелы,рисунки,схемы и приложения (50 страниц шрифтом Times new roman, размер 14, междустрочный интервал 1,5)

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 25 марта

Стоимость: (укажите свою)

план работы: необходимо предоставить

срок предоставления плана работы: 2 календарных дня

оплата: электронные системы, Яндекс-деньги, по частям по сданным главам.

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад
$60
15 дней
Хорошо выполненная работа.
Отличный заказчик- очень приятно работать)

Заявки фрилансеров

lisi4ka79
46 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
15 лет назад