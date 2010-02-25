Предмет: Право Вид работы: Диплом Тема: Договор коммерческой концессии(франчайзинг) Объём работы: 60-70 страниц Антиплагиат: от 85% Срок сдачи: 25 марта Стоимость: (укажите свою) план работы: необходимо ...
Приватный для Скворцовой Ирины
Реферат по инновационному менеджменту.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы2 исполнителяЗавершен15 лет назад
Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу). Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой ...Закрыт15 лет назад
Необходимо сделать диплом по финансам! Задание вышлю на e-mail.Рефераты, Курсовые и Дипломы8 заявокЗакрыт15 лет назад
Курсовая работа по предмету "Методы и средства защиты информации", тема - "Гаммирование. Демонстрация двух способов наложения гаммы на исходный текст и основных свойств гаммы определяющих криптостойкость. Ищу исполнителя.Закрыт15 лет назад
Задание в следующем: По каналу передается сигнал (рассмотреть случай передачи ДЧМ и ДАМ(отдельно))В канале присутствует а ддитивный белый гауссовский шум, с заданной спектральной плотностью мощности, а также узкополосная п омеха(не шум ...Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по производственной санитарии и гигиене труда. Срок выполнения 01.03.2010 до 16.00 Все требования вышлю кого заинтересует, так как общий объем файлов более 6 МБ. Жду предложений по цене!!!Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо выполнить курсовую работу по теории горения!!!! Срок выполнения: 01.03.2010 Объем работы не менее 20 страниц Кого заинтересует вышлю на почту та как объем файла 8МБ. Жду предложений по цене!!! ...Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявкиЗакрыт15 лет назад
Курс: 5 Предмет: география Вид работы: диплом Объем: от 70 Тема работы / Вариант: Природно-Ресурсный потенциал республики Саха(Якутия) Дополнительно: методички нет, ориентируемся по плану, который будет утверждаться у научного. ...Рефераты, Курсовые и Дипломы10 заявокЗакрыт15 лет назад
Предмет: Гражданско-правовая специальность Вид работы: Диплом Тема: Регистрация актов гражданского состояния Объём работы: 60 страниц Антиплагиат: от 85% Срок сдачи: 15 марта Стоимость: (укажите свою) ...Завершен15 лет назад
Курсовая работа на тему "Анализ использования оборудования и пути сокращения его простоев" Данные по предприятию в приложении кол-во от 30 до 35стр (+введение, заключение, приложени, список лит-ры) Срок к 5 ...Завершен15 лет назад