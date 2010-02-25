Приватный для Скворцовой Ирины

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Завершен2 заявки135 просмотров

Реферат по инновационному менеджменту.

15 лет назад
BestReferat
Александр 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Сотрудничество с Ириной оставило самые положительные впечатления: работа выполнена в срок и в полном соответствии с заданием. Очень довольны и продолжаем работу!;)
От совместной работы с Александром остались только положительные впечатления! Четкая формулировка задания, быстрые ответы по возникающим вопросам, незамедлительная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!

Заявки фрилансеров

activelancer
Ирина 
43 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад