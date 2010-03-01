Курсовая работа к 01.03.2010

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Закрыт6 заявок218 просмотров

Необходимо выполнить курсовую работу по производственной санитарии и гигиене труда.

Срок выполнения 01.03.2010 до 16.00

Все требования вышлю кого заинтересует, так как общий объем файлов более 6 МБ.

Жду предложений по цене!!!

15 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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