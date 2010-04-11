Диплом по праву

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Завершен1 заявка110 просмотров

Предмет: Гражданско-правовая специальность

Вид работы: Диплом

Тема: Регистрация актов гражданского состояния

Объём работы: 60 страниц

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 15 марта

Стоимость: (укажите свою)

план работы во вложении.

оплата: электронные системы, по частям по сданным главам.

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад
$180
25 дней
Спасибо за хорошую работу, и все доработки.
Очень надежный заказчик. спасибо.

Заявки фрилансеров

aksi1
Мария 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
15 лет назад