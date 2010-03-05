Курсовая работа по бухгалтерскому учету

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Завершен4 заявки175 просмотров

Курсовая работа на тему "Учет общепроизводственных и общехозяйственных расходов"

быврать любое предприятие + балансы за 2 года,

кол-во от 30 до 35стр (+введение, заключение, приложени, список лит-ры)

Срок к 5 март

Требование к исполнителю - Вы действительно разбираетесь в бухгалтерском учете и отчетности

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад
$35
8 дней
Спасибо, Наталья! Все замечательно.
Елена! Спасибо за предоставленную работу. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

natasha541
Наталья 
54 года
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
15 лет назад