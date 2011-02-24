Требования в прикрепленном файле. Укажите, пожалуйста, цену. Предложения только в проект. Текущий исполнитель испарился. Укажите свои сроки.
Курсовая работа по автоматизации делопроизводства
Курсовая работа по автоматизации делопроизводства
Тема и все рекомендации в приложении
Объем 40-45 страниц основного текста, без списка литературы и приложении.
Введение, заключение, список литературы обязателен.
Список литературы не менее 20 источников.
Ссылки подстрочные на каждой второй странице.
Оригинальность работы 85% .
Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.
В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.
Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.
Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.
Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.
Планируемый бюджет 1200 руб.
Срок сдачи работы до 11.02.2011 до 02 часов ночи МСК.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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