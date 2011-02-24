Курсовая работа по автоматизации делопроизводства

$40
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Завершен2 заявки184 просмотра

Курсовая работа по автоматизации делопроизводства

Тема и все рекомендации в приложении

Объем 40-45 страниц основного текста, без списка литературы и приложении.

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 20 источников.

Ссылки подстрочные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость, срок выполнения.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с планом и рекомендациями по оформлению.

Планируемый бюджет 1200 руб.

Срок сдачи работы до 11.02.2011 до 02 часов ночи МСК.

14 лет назад
Iskatel777
45 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад
$40
5 дней
Екатерина снова взяла в работу специализированную курсовую и снова все было выполнено на отлично!!! Четкое соблюдение всех требований по оформлению, оригинальный материал, строгое выполнение по сроку сдачи работы вот, чем радует сотрудничество со специалистом! Спасибо за очередной успешный проект!!! Желаю дальнейших творческих успехов, увеличения багажа знаний, всего самого хорошего! Планирую дальнейшее сотрудничество с Екатериной! Снова мои самые лучшие рекомендации! +10 баллов!!! С уважением, Константин. "Настройте свой разум на победу и всегда идите до конца. Когда Вам нужно выжить, страх уходит с вашей дороги." Дэвид Блэйн
Спасибо за заказ. Сотрудничество с Константином и в этот раз было плодотворным и приятным.

Заявки фрилансеров

dorekv
38 лет
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
14 лет назад