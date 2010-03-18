Курсовая фин. менеджмент

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Завершен4 заявки130 просмотров

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15 лет назад
rabotareferat
Сергей 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
181 отзыв(-2)

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$20
3 дня
Спасибо. Хорошо выполненная работа. Сотрудничеством доволен.
Сергей, прекрасный заказчик! Четкое ТЗ, всегда на связи, а так же своевременная оплата. РЕКОМЕНДУЮ ВСЕМ!!! С уважением, Раиса:)

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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