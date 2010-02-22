Эссе по макре

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую по Управленческим решениям. Подобных работ требуется 3 штуки. С большой вероятностью работы будут раздаваться разным авторам, т.к. данными работами мы преследуем, в том числе, цель отбора новых авторов ...