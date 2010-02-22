Создать транслятора языка C(Часть курсовой работы)

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт2 заявки168 просмотров

Создать транслятора языка C, используя форму Бэкуса-Наура. Предусмотреть использование файла-помощи. Каждое понятие (оператор, цифра, буква, число и пр.) оформить в виде отдельной процедуры или функции.

15 лет назад
metge
41 год
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Управленческие решения

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую по Управленческим решениям. Подобных работ требуется 3 штуки. С большой вероятностью работы будут раздаваться разным авторам, т.к. данными работами мы преследуем, в том числе, цель отбора новых авторов ...

    HTML
    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявка
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовые работы по термеху

    Необходимо выполнить три курсовые по термеху. 1. Курсовая по статике 2. Курсовая КИНЕМАТИКА ДВИЖЕНИЯ ТОЧКИ И ТВЕРДОГО ТЕЛА 3. Курсовая ДИНАМИКА ТОЧКИ Срок выполнения данных работ 27-28.02.2010 Оплата работы после ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Срочно! Диплом по коррекционной педагогике!

    Срочно нужен диплом по коррекционнной педагогике, либо куплю готовый. Тема: "Взаимосвязь различных видов координационных способностей и функционального состояния отдельных сенсорных систем организма у слабовидящих детей среднего школьного возраста" (Дети 10-14 лет) Все подробности ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Курсовой проект

    Необходимо написать курсовой проект на тему: "Создание нового Дошкольно-образовательного учреждения Алые паруса" (детский центр развития от 3до 6 лет, организационно правовая форма ООО, в городе Москва) Курсовой проект включает: введение (2-3 стр.)теоретический ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы3 заявки
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по КСЕ

    $9

    Концепция современного естествознания ТЕМЫ на выбор: = Теория и эксперимент. = Закономерности и случайности в явлениях природы. = Сохранение здоровья человека и задачи естествознания. = Структурные уровни живой ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Реферат по уголовному праву

    Реферат должен включать введение, основную часть, заключение, сноски. Должны быть отражены ответ на вопрос и задачу (в приложении). Объем работы 10 листов. Указывайте, пожалуйста, стоимость. Срок 25.02

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад

  • Доработка курсовой работы

    Сноски в квадратных скобочках на литературу поставлены наобум и не соответствуют списку литературы. в первой главе материал полностью про рекламу. нужно конкретно СМИ. Или тогда уж, если говорится о понятии языкового манипулирования, то можно касаться ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    15 лет назад