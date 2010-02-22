Срочно! Диплом по коррекционной педагогике!

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Закрыт3 заявки132 просмотра

Срочно нужен диплом по коррекционнной педагогике, либо куплю готовый.

Тема: "Взаимосвязь различных видов координационных способностей и функционального состояния отдельных сенсорных систем организма у слабовидящих детей среднего школьного возраста" (Дети 10-14 лет)

Все подробности в аську 487975516

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15 лет назад
diplomzzz
Юлия 
39 лет
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
3 отзыва

Выбранный исполнитель

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад
$50
3 дня

Заявки фрилансеров

Monica
41 год
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад
15 отзывов(-1)
15 лет назад

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