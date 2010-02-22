Срочно! Диплом по коррекционной педагогике!

Необходимо написать курсовой проект на тему: "Создание нового Дошкольно-образовательного учреждения Алые паруса" (детский центр развития от 3до 6 лет, организационно правовая форма ООО, в городе Москва) Курсовой проект включает: введение (2-3 стр.)теоретический ...
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Тема: "Взаимосвязь различных видов координационных способностей и функционального состояния отдельных сенсорных систем организма у слабовидящих детей среднего школьного возраста" (Дети 10-14 лет)
Все подробности в аську 487975516
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