Здравствуйте, уважаемые фрилансеры! Требуется выполнить курсовую по Управленческим решениям. Подобных работ требуется 3 штуки. С большой вероятностью работы будут раздаваться разным авторам, т.к. данными работами мы преследуем, в том числе, цель отбора новых авторов ...
Курсовая по акустике
Дамы и господа фрилансеры! Требуется в срок до 5 марта качественно выполнить работу на данную тему.
Оплата Яд,Вебмани.
Остальная информация при обращении.
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