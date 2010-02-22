Научная организация труда (курсовая)

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Закрыт5 заявок128 просмотров

Вид роботи: курсова робота

Тема: Наукова організація праці менеджера

Коли здати: 26.02. 12.00

З практикою

Мова: українська

Сторінок: від 30

Написати планпротягом дня з моменту затвердження виконавцем

Оплата по вебмани тільки в рублях.

За прострочення здачі 1 день - мінус 20% вартості, за прострочення 2 дні - мінус 30% вартості, більше 2 днів - мінус 50% вартості. Це у випадку, якщо работа взагалі ще буде потрібна після прострочення.

Пишіть свої ціни.

Хто криво знає українську мову - прошу не писати.

15 лет назад
Massarius
Наталья 
38 лет
16 лет в сервисе
Была
13 лет назад
19 отзывов

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