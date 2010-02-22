Нужно написать стандартное эссе по макроэкономики. Тему кину в личку. 7 страниц. Спасибо.
Научная организация труда (курсовая)
Вид роботи: курсова робота
Тема: Наукова організація праці менеджера
Коли здати: 26.02. 12.00
З практикою
Мова: українська
Сторінок: від 30
Написати планпротягом дня з моменту затвердження виконавцем
Оплата по вебмани тільки в рублях.
За прострочення здачі 1 день - мінус 20% вартості, за прострочення 2 дні - мінус 30% вартості, більше 2 днів - мінус 50% вартості. Це у випадку, якщо работа взагалі ще буде потрібна після прострочення.
Пишіть свої ціни.
Хто криво знає українську мову - прошу не писати.
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