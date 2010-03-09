Курсовая работа по Анализу фин.-хоз.деятельности

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Завершен6 заявок165 просмотров

Курсовая работа на тему "Анализ использования оборудования и пути сокращения его простоев"

Данные по предприятию в приложении

кол-во от 30 до 35стр (+введение, заключение, приложени, список лит-ры)

Срок к 5 март

Требование к исполнителю - Вы действительно разбираетесь в анализе, бухгалтерском учете и отчетности

15 лет назад
univer911
Елена 
45 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад
$22
5 дней
Спасибо, Владимир! С Вами приятно работать
Задание понятные. Заказчик имеет разумные требования и понимает, что такое цена качество. Оплата произведена полностью и в оговоренные сроки.

Заявки фрилансеров

probcons
47 лет
18 лет в сервисе
Был
10 лет назад
15 лет назад