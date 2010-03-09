Курсовая работа по Анализу фин.-хоз.деятельности

Курсовая работа на тему "Анализ использования оборудования и пути сокращения его простоев"

Данные по предприятию в приложении

кол-во от 30 до 35стр (+введение, заключение, приложени, список лит-ры)

Срок к 5 март

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