Курсовая по защите информации

  1. Биржа фриланса
  2. Рефераты, Курсовые и Дипломы
Закрыт3 заявки190 просмотров

Курсовая работа по предмету "Методы и средства защиты информации", тема - "Гаммирование. Демонстрация двух способов наложения гаммы на исходный текст и основных свойств гаммы определяющих криптостойкость. Ищу исполнителя.

15 лет назад
Silaso4ex
Евгений 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад
$30
2 дня

Заявки фрилансеров

altklug777
Елена 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
15 лет назад