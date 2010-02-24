Курсовая по бухгалтерскому (управленческому) учету

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Закрыт6 заявок284 просмотра

Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу).

Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой - это первичные документы, учетные регистры и бух. отчетность.

Курсовая должна содержать таблицы, иллюстрации, рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.п.

В курсовой обязательно должны быть ссылки на литературные источники. Источники литературы должны быть современными.

Обязательно соблюдение всех требований, предъявляемых к курсовой (всё подробно описано в методических рекомендациях, которые я предоставлю выбранному исполнителю).

План разрабатывается самостоятельно.

Вся остальная информация есть в методичке.

За несоблюдение сроков:

Минус 20% от стоимости за один день просрочки, минус 30% за 2 дня просрочки, минус 50% за более чем 2 дня просрочки. Поэтому указывайте реальные сроки выполнения.

Предлагайте, пожалуйста, ваши цены.

15 лет назад
Silence-6
Ольга 
36 лет
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$25
5 дней
Раиса, делом надо заниматься серьезно или не заниматься им вообще. В задании четко было сказано, указывайте реальные сроки выполнения. Раиса указала 5 дней. Прошло уже 11 дней, от Раисы ни ответа ни привета.
Ольга вы получили работу сразу же после того как потребовали ее. Робота была готова. Отзыв считаю не обоснован!

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад

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