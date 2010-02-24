Курсовая по бухгалтерскому (управленческому) учету

Курсовая с практической частью (на примере предприятия). Есть 2 темы на выбор (скину в личку по запросу).

Объем курсовой (без списка источников и приложений) должен составлять не менее 30 стр. Приложения к курсовой - это первичные документы, учетные регистры и бух. отчетность.

Курсовая должна содержать таблицы, иллюстрации, рисунки, схемы, диаграммы, графики и т.п.

В курсовой обязательно должны быть ссылки на литературные источники. Источники литературы должны быть современными.

Обязательно соблюдение всех требований, предъявляемых к курсовой (всё подробно описано в методических рекомендациях, которые я предоставлю выбранному исполнителю).

План разрабатывается самостоятельно.

Вся остальная информация есть в методичке.

За несоблюдение сроков:

Минус 20% от стоимости за один день просрочки, минус 30% за 2 дня просрочки, минус 50% за более чем 2 дня просрочки. Поэтому указывайте реальные сроки выполнения.

Предлагайте, пожалуйста, ваши цены.