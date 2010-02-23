Практическая часть диплома по радиотехнике

Задание в следующем:

По каналу передается сигнал (рассмотреть случай передачи ДЧМ и ДАМ(отдельно))В канале присутствует а ддитивный белый гауссовский шум, с заданной спектральной плотностью мощности, а также узкополосная п омеха(не шум узкополосный!!!!!!!!!!!!!!!!!), представляющая собой гармоническое колебание с постоянн ой амплитудой и частотой, фаза распределена равномерно, в канале произодится умножение частоты в 2 3 4 5… раз для того чтобы уменьшить действие помехи(часть спектра помехи переносится в область часто т, которая отфильтровывается).На выходе канала работает амплитудный детектор. Необходимо вычислить п орог для детектирования, а также рассчитать помехоустойчивость системы.В данном случае рассмотреть н ужно некогерентный прием.

Работа теоретическая - нужно разработать метод расчета, без конкретных цифр.

Рекомендуемая литература Левин БР «Теоретические Основы Статистической Радиотехники», Тихонов ВИ «Ст атистический анализ и синтез»

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