Диплом (антикризисное управление)

Предмет-управление персоналом тема диплома:"Исследования,формы и особенности межгрупповых отношений в организации ООО"СпецСнабТекстиль ЛТД". Объём работы-70-95страниц без учета приложения. Плана нет, нужно составить и согласовать с руководителем ...