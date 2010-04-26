Диплом (антикризисное управление)

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Завершен3 заявки115 просмотров

Предмет: Антикризисное управление

Вид работы: Диплом

Тема: Разработка плана внешнего управления ООО "......" (ваши данные)

Объём работы: 60 - 70 стр

Антиплагиат: от 85%

Срок сдачи: 14 марта

Стоимость: (укажите свою)

Оплата: после выполнения работы яндекс.деньги

план работы во вложении

15 лет назад
str_phoenix
Николай 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад
$130
15 дней
Качественная работа + все доработки были выполнены в срок.
Положительный заказчик! работать одно удовольствие+100 С уважением, Раиса

Заявки фрилансеров

raisa-86
Раиса 
41 год
16 лет в сервисе
Была
11 лет назад
15 лет назад